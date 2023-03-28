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На Харківщині на мінах підірвалися ще двоє чоловіків, один загинув

Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 12:17
На Харківщині на мінах підірвалися ще двоє чоловіків, один загинув
Міна "Лєпєсток", фото РІА Новости

У Харківській області минулої доби двоє людей підірвалися на протипіхотних мінах, один чолвік загинув, інший із пораненням ноги у лікарні.

Джерело: ДСНС України і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У с. Бугаївка на території Вовчанської громади біля водойми чоловік 1961 року народження наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Постраждалого госпіталізовано до лікарні з осколковим пораненням лівої гомілки.

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У м. Куп’янськ на території садового товариства "Літєйщик" на протипіхотній міні підірвався чоловік 1972 р. н., він загинув на місці.

Голова області також повідомив, що 27 березня в с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка – і був госпіталізований у стані середньої тяжкості. А в місті Куп’янськ того ж дня підірвався 50-річний цивільний чоловік, він загинув. 

ДСНС наголошує, що ворог залишив велику кількість вибухонебезпечних предметів на територіях, які раніше було окуповано.

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Рятувальники закликають утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

Цьому передувало: 28 грудня 2022 року у лісі поблизу села Бугаївка на вибуховому пристрої підірвалися 7-річний хлопчик та його 47-річний батько. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

У Харківській області люди регулярно підриваються на мінах після деокупації.

Теми: Харківська областьмінування
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