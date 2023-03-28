На Харківщині на мінах підірвалися ще двоє чоловіків, один загинув

У Харківській області минулої доби двоє людей підірвалися на протипіхотних мінах, один чолвік загинув, інший із пораненням ноги у лікарні.

Джерело: ДСНС України і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У с. Бугаївка на території Вовчанської громади біля водойми чоловік 1961 року народження наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Постраждалого госпіталізовано до лікарні з осколковим пораненням лівої гомілки.

У м. Куп’янськ на території садового товариства "Літєйщик" на протипіхотній міні підірвався чоловік 1972 р. н., він загинув на місці.

Голова області також повідомив, що 27 березня в с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка – і був госпіталізований у стані середньої тяжкості. А в місті Куп’янськ того ж дня підірвався 50-річний цивільний чоловік, він загинув.

ДСНС наголошує, що ворог залишив велику кількість вибухонебезпечних предметів на територіях, які раніше було окуповано.

Рятувальники закликають утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

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Цьому передувало: 28 грудня 2022 року у лісі поблизу села Бугаївка на вибуховому пристрої підірвалися 7-річний хлопчик та його 47-річний батько. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

У Харківській області люди регулярно підриваються на мінах після деокупації.