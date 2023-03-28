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В Харьковской области на минах подорвались еще двое мужчин, один погиб

Елена РощинаВторник, 28 марта 2023, 12:17
В Харьковской области на минах подорвались еще двое мужчин, один погиб
Мина "Лепесток", фото РИА Новости

В Харьковской области за прошедшие сутки два человека подорвались на противопехотных минах, один человек погиб, другой с ранением ноги в больнице.

Источник: ГСЧС Украины и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 

Детали: В с. Бугаевка на территории Волчанской общины возле водоема мужчина 1961 года рождения наступил на противопехотную мину "Лепесток". Пострадавший госпитализирован в больницу с осколочным ранением левой голени.

В г. Купянск на территории садового общества "Литейщик" на противопехотной мине подорвался мужчина 1972 г. р., он погиб на месте.

Глава области также сообщил, что 27 марта в с. Бугаевка Чугуевского района 62-летний мужчина подорвался на мине возле пруда – и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. А в городе Купянск в тот же день подорвался 50-летний гражданский мужчина, он погиб.

ГСЧС отмечает, что враг оставил большое количество взрывоопасных предметов на территориях, которые ранее были оккупированы.

Спасатели призывают воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и тому подобное. Все эти территории являются потенциально заминированными и опасными.

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Этому предшествовало: 28 декабря 2022 года в лесу вблизи села Бугаевка на взрывном устройстве подорвались 7-летний мальчик и его 47-летний отец. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы.

В Харьковской области люди регулярно подрываются на минах после деоккупации.

Темы: Харьковская областьминирование
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