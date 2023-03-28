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На честь покійного Монастирського назвуть вулицю у Хмельницькому

Альона Мазуренко Вівторок, 28 березня 2023, 15:03
На честь покійного Монастирського назвуть вулицю у Хмельницькому
ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, ФОТО МВС

У Хмельницькому одну з вулиць міста назвуть на честь загиблого міністра МВС Дениса Монастирського. Ініціативу профільного комітету парламенту підтримала Хмельницька міськрада.

Джерело: пресслужба "Слуги народу", глава партії "Слуга Народу" Олена Шуляк

Деталі: Про відповідне рішення повідомила Шуляк, яка очолює комітет Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За її словами, ініціативу комітету ВР підтримала топонімічна комісія Хмельницької міськради.

Пряма мова Шуляк: "Ще у лютому ми звернулися до місцевої влади Хмельницького, рідного міста Дениса Монастирського, з пропозицією назвати на його честь вулицю. Він багато зробив для нашої країни і заслуговує на це...

Топонімічна комісія міськради вже розглянула нашу пропозицію. Наразі місцева влада шукає найбільш достойний об’єкт, якому присвоять ім’я Дениса Монастирського".

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  • Вранці 18 січня 2023 року в Броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року.
  • СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.

Теми: МонастирськийХмельницький
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