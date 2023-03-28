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В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком

Алена МазуренкоВторник, 28 марта 2023, 15:03
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, ФОТО МВД

В Хмельницком одну из улиц города назовут в честь погибшего министра МВД Дениса Монастырского. Инициативу профильного комитета парламента поддержал Хмельницкий горсовет.

Источник: пресс-служба "Слуги народа", глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк

Детали: О соответствующем решении сообщила Шуляк, которая возглавляет комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

По ее словам, инициативу комитета ВР поддержала топонимическая комиссия Хмельницкого горсовета.

Прямая речь Шуляк: "Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он много сделал для нашей страны и заслуживает этого...

Топонимическая комиссия горсовета уже рассмотрела наше предложение. Сейчас местные власти ищут наиболее достойный объект, которому присвоят имя Дениса Монастырского".

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Предыстория:

  • Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

Темы: МонастырскийХмельницкий
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