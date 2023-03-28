В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
В Хмельницком одну из улиц города назовут в честь погибшего министра МВД Дениса Монастырского. Инициативу профильного комитета парламента поддержал Хмельницкий горсовет.
Источник: пресс-служба "Слуги народа", глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк
Детали: О соответствующем решении сообщила Шуляк, которая возглавляет комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
По ее словам, инициативу комитета ВР поддержала топонимическая комиссия Хмельницкого горсовета.
Прямая речь Шуляк: "Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он много сделал для нашей страны и заслуживает этого...
Топонимическая комиссия горсовета уже рассмотрела наше предложение. Сейчас местные власти ищут наиболее достойный объект, которому присвоят имя Дениса Монастырского".
Читайте также: Прерванный полет министра Монастырского
Предыстория:
- Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
- СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.