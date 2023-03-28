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Під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник неподалік від колій

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 17:49
Під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник неподалік від колій

В Московській області знайшли синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні".  

Джерело: російські Telegram-канали Baza і Shot

Деталі: Безпілотник упав в районі, що має назву Нова Москва. Він пофарбований у жовто-синій колір, на крилах видно напис "Слава Україні".

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За інформацією "Baza", уламки знаходилися приблизно за 100 метрів від залізничного полотна.

Дрон, що розбився, знайшов 53-річний житель села Світіно, після чого повідомив про це в екстрені служби.

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Теми: безпілотникиРосія
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