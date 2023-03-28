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Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник неподалеку от путей

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 17:49
Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник неподалеку от путей

В Московской области обнаружили сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине".

Источник: российские Telegram-каналы Baza и Shot

Детали: Беспилотник упал в районе под названием Новая Москва. Он окрашен в желто-синий цвет, на крыльях видна надпись "Слава Украине".

По информации "Baza", обломки находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна.

Разбившийся дрон нашел 53-летний житель села Свитино, после чего сообщил об этом в экстренные службы.

Темы: беспилотникиРосcия
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