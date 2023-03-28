Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник неподалеку от путей
Вторник, 28 марта 2023, 17:49
В Московской области обнаружили сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине".
Источник: российские Telegram-каналы Baza и Shot
Детали: Беспилотник упал в районе под названием Новая Москва. Он окрашен в желто-синий цвет, на крыльях видна надпись "Слава Украине".
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По информации "Baza", обломки находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна.
Разбившийся дрон нашел 53-летний житель села Свитино, после чего сообщил об этом в экстренные службы.
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