В епіцентрі бойових дій лишаються 4 міста на сході України – зведення

Російські окупанти протягом вівторка зосередили свої наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках".

Деталі: В Генштабі повідомили, що противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Місто вдається втримувати і відбивати численні атаки противника.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

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