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В епіцентрі бойових дій лишаються 4 міста на сході України – зведення

Олександр ШумілінВівторок, 28 березня 2023, 18:46
В епіцентрі бойових дій лишаються 4 міста на сході України – зведення
Фото: Генштаб

Російські окупанти протягом вівторка зосередили свої наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках".

Деталі: В Генштабі повідомили, що противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Місто вдається втримувати і відбивати численні атаки противника.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Передісторія:

  • У понеділок 27 березня генштаб повідомив, що найзапекліші бої точаться за три міста.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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