В эпицентре боевых действий остаются 4 города на востоке Украины – сводка
Российские оккупанты в течение вторника сосредоточили свои наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Источник: сообщение Генштаба
Дословно: "В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях".
Детали: В Генштабе сообщили, что противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Город удается удерживать и отражать многочисленные атаки противника.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
Предыстория:
- В понедельник 27 марта генштаб сообщил, что самые ожесточенные бои идут за три города.