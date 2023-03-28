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В эпицентре боевых действий остаются 4 города на востоке Украины – сводка

Александр ШумилинВторник, 28 марта 2023, 18:46
В эпицентре боевых действий остаются 4 города на востоке Украины – сводка
Фото: Генштаб

Российские оккупанты в течение вторника сосредоточили свои наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях".

Детали: В Генштабе сообщили, что противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Город удается удерживать и отражать многочисленные атаки противника.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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