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Пентагон назвав "головну потребу українців" на полі бою

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 00:32
Пентагон назвав головну потребу українців на полі бою
Ллойд Остін, фото Getty Images

Очільник Міноборони Штатів Ллойд Остін заявив, що наразі Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а F16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть.

Джерело: Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка.

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І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння".

"Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.

Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління.

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Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно".

Нагадаємо: Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Теми: СШАвійназброя
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