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Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на поле боя

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 00:32
Пентагон назвал главную потребность украинцев на поле боя
Ллойд Остин, фото Getty Images

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что сейчас Украине наиболее нужны противовоздушная оборона, оружие большой дальности и бронетехника, а F16 "на этой стадии войны" украинцам не помогут.

Источник: Остин во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника.

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И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения".

"Относительно истребителей F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны.

Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть или F16, или другие самолеты четвертого поколения.

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Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Украина имеет именно то, что ей нужно".

Напомним: Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Темы: СШАвойнаоружие
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