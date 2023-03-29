Над Бахмутом зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М
Середа, 29 березня 2023, 08:56
Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М.
Джерело: пресслужба Повітряних сил
Дослівно: "Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М".
Деталі: В Повітряних силах уточнили, що це сталося 29 березня в 01:30.
Що було раніше: За час повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили 306 літаків окупантів.
ВІДЕО ДНЯ