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Над Бахмутом зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М

Станіслав ПогоріловСереда, 29 березня 2023, 08:56
Над Бахмутом зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М
Ілюстративне фото Getty Images

Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М".

Деталі: В Повітряних силах уточнили, що це сталося 29 березня в 01:30.

Що було раніше: За час повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили 306 літаків окупантів.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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