Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і літак
Середа, 29 березня 2023, 09:05
Росія у війні проти України вже втратила понад 172 тисячі військових, понад 3 600 танків та 306 літаків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків – 3 609 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 6 966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2 659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засобів ППО – 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од,
- спеціальної техніки – 288 (+1) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М 28 березня.