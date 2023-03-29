Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і літак

Росія у війні проти України вже втратила понад 172 тисячі військових, понад 3 600 танків та 306 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,

танків – 3 609 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 966 (+0) од,

артилерійських систем – 2 659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засобів ППО – 277 (+0) од,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од,

спеціальної техніки – 288 (+1) од.

Дані уточнюються.

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