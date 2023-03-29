Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М

Станислав ПогориловСреда, 29 марта 2023, 08:56
Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М
Иллюстративное фото Getty Images

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М".

Детали: В Воздушных силах уточнили, что это произошло 29 марта в 01:30.

Что предшществовало: За время полномасштабного вторжения Вооруженные силы уничтожили 306 самолетов оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
война
На оккупированных территориях гражданские больницы забиты ранеными захватчиками – Маляр
Россияне обстреляли 8 областей: есть разрушения и 7 раненых – ОВА
Зеленский объяснил, почему важно выиграть битву за Бахмут
Последние новости
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
21:16
видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Все новости...