Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М
Среда, 29 марта 2023, 08:56
Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.
Источник: пресс-служба Воздушных сил
Дословно: "Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М".
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Детали: В Воздушных силах уточнили, что это произошло 29 марта в 01:30.
Что предшществовало: За время полномасштабного вторжения Вооруженные силы уничтожили 306 самолетов оккупантов.