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Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М

Станислав ПогориловСреда, 29 марта 2023, 08:56
Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М
Иллюстративное фото Getty Images

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М".

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Детали: В Воздушных силах уточнили, что это произошло 29 марта в 01:30.

Что предшществовало: За время полномасштабного вторжения Вооруженные силы уничтожили 306 самолетов оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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