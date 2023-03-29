Над Бахмутом зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М".

Детали: В Воздушных силах уточнили, что это произошло 29 марта в 01:30.

Что предшществовало: За время полномасштабного вторжения Вооруженные силы уничтожили 306 самолетов оккупантов.