Защитники за сутки уничтожили более 600 оккупантов и самолет
Среда, 29 марта 2023, 09:05
Россия в войне против Украины уже потеряла более 172 тысяч военных, более 3 600 танков и 306 самолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 172 340 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3 609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6 966 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 2 659 (+6) ед,
- РСЗО – 526 (+1) ед,
- средств ПВО – 277 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+1) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 507 (+5) ед,
- специальной техники – 288 (+1) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М 28 марта.
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