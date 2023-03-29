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Защитники за сутки уничтожили более 600 оккупантов и самолет

Ирина БалачукСреда, 29 марта 2023, 09:05
Защитники за сутки уничтожили более 600 оккупантов и самолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла более 172 тысяч военных, более 3 600 танков и 306 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 172 340 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3 609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 966 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2 659 (+6) ед,
  • РСЗО – 526 (+1) ед,
  • средств ПВО – 277 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+1) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 507 (+5) ед,
  • специальной техники – 288 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория: 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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