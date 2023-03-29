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Британська розвідка: ЗСУ провели успішну операцію поблизу Бахмута

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 10:46

Збройні сили України відтіснили російських найманців "Вагнера" від однієї з ліній постачання Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що у Бахмуті тривають бої, хоча російські обстріли зменшилися порівняно з останніми тижнями.

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"Одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" від дороги 0506", - йдеться в огляді.

Ця другорядна сільська дорога (з’єднує Часів Яр та Хромове. - Ред.) стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше "Вагнер" знаходився на відстані кількох сотень метрів від неї.

Також вказується, що 26 березня російські ЗМІ заявили, що "Вагнер" взяв під повний контроль заводський комплекс "Азом" на північ від центру Бахмута, однак за цю територію, ймовірно, досі ведуться бої, як і протягом останніх двох тижнів.

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"Оскільки "Вагнер" підтвердив, що відпустив щонайменше 5000 бойовиків, набраних з ув'язнених (які відвоювали встановлений термін. - Ред.), нестача особового складу, ймовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - йдеться в огляді.

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці під час спроб оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

Теми: БахмутВелика Британіярозвідка
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