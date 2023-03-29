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Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 10:46

Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя российские обстрелы уменьшились по сравнению с последними неделями.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" от дороги 0506", - говорится в обзоре.

Эта второстепенная сельская дорога (соединяет Часов Яр и Хромовое. - Ред.) стала критически важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от нее.

Также указывается, что 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута, однако за эту территорию, вероятно, до сих пор ведутся бои, как и в течение последних двух недель.

"Поскольку "Вагнер" подтвердил, что отпустил не менее 5000 боевиков, набранных из заключенных (отвоевавших установленный срок. - Ред.), нехватка личного состава, вероятно, препятствует российским наступательным усилиям в этом секторе", - говорится в обзоре.

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Ранее сообщалось, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике во время попыток окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.

Темы: БахмутВеликобританияразведка
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