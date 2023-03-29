Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 10:46

Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя российские обстрелы уменьшились по сравнению с последними неделями.

Реклама:

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" от дороги 0506", - говорится в обзоре.

Эта второстепенная сельская дорога (соединяет Часов Яр и Хромовое. - Ред.) стала критически важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от нее.

Также указывается, что 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута, однако за эту территорию, вероятно, до сих пор ведутся бои, как и в течение последних двух недель.

ВИДЕО ДНЯ

"Поскольку "Вагнер" подтвердил, что отпустил не менее 5000 боевиков, набранных из заключенных (отвоевавших установленный срок. - Ред.), нехватка личного состава, вероятно, препятствует российским наступательным усилиям в этом секторе", - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике во время попыток окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.

Темы: БахмутВеликобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: