Поліція затримала шахраїв, які дроном викрадали гроші при "обміні валют"

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час "обміну валют".

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один - у стіні для втечі "касира".

Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, становить майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США".

Деталі: Шахраї діяли в різних областях держави. До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою "функції".

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний "ремонт". Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі - для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні - для втечі "працівниці".

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Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала "керівнику" з проханням "відкрити сейф" - це і був сигнал для спільника- оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід". Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів.

В результаті було вилучено машини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для "прикриття" під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Уже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. На цей час правоохоронці перевіряють фігурантів на причетність до аналогічних злочинів на території держави.

Як уточнили УП в пресслужбі НПУ, трьом фігурантам уже обрано запобіжні заходи: тримання під вартою із заставою по 800 тисяч грн, та ще одній учасниці схеми - цілодобовий домашній арешт із носінням пристрою стеження.

Нагадаємо: У липні 2022 року в столиці викрили шахрая, який ошукав чоловіка на 40 тисяч євро, а готівку "евакуював" з місця злочину за допомогою дрону.

В грудні цього шахрая засудили до 5,5 років позбавлення волі.