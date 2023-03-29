Полиция задержала мошенников, которые дроном похищали деньги при "обмене валют"

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют".

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу проводили "ремонт": делали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега "кассира".

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Полицейские задержали злоумышленников при попытке обмануть очередного клиента. Сумма ущерба, нанесенного трем пострадавшим, составляет почти 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США".

Детали: Мошенники действовали в разных областях государства. В состав преступной группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины, которые четко распределили между собой "функции".

Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: в сети Интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только крупные суммы.

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Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. В подготовленном МАФе они делали специальный "ремонт". Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке - для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене - для побега "работницы".

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это и был сигнал для сообщника- оператора беспилотника. Затем она перекладывала деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" сбегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.

Полицейские задержали фигурантов во время очередной попытки мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали во время подготовки и совершения преступлений.

В результате были изъяты машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления им, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" во время совершения преступлений.

Сейчас всем участникам организованной преступной группы объявлено о подозрении в мошенничестве. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уже установлено, что фигуранты обманули трех граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США. На данный момент правоохранители проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям на территории государства.

Как уточнили УП в пресс-службе НПУ, трем фигурантам уже избраны меры пресечения: содержание под стражей с залогом по 800 тысяч грн, и еще одной участнице схемы - круглосуточный домашний арест с ношением устройства слежения.

Напомним: В июле 2022 года в столице разоблачили мошенника, который обманул мужчину на 40 тысяч евро, а наличные "эвакуировал" с места преступления с помощью дрона.

В декабре этого мошенника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.