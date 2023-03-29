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У Верховній Раді хочуть вдосконалити мобілізаційні заходи

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 12:54
У Верховній Раді хочуть вдосконалити мобілізаційні заходи
фото з сайту "УП Життя"

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізації в Україні.

Джерело: член комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу.

Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності".

Деталі: За словами Веніславського, наразі в профільному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізації.

Зокрема, за його словами, комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

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Нагадаємо: Загальна мобілізація в Україні здійснюється з 24 лютого на виконання указу президента. У Міноборони пояснювали, що ніяких хвиль мобілізації немає, все іде у плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.

На початку березня міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що мобілізаційний план, що діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений.

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснював, що уповноважені особи мають право видавати повістки на вулиці та в громадських місцях.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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