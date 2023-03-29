В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации в Украине.

Источник: член комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высокого уровня, которые отвечают за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу.

Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Вениславского, сейчас в профильном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации.

В частности, по его словам, комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

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Напомним: Всеобщая мобилизация в Украине осуществляется с 24 февраля во исполнение указа президента. В Минобороны объясняли, что никаких волн мобилизации нет, все идет в плановом порядке. Потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте.

В начале марта министр обороны Алексей Резников отмечал, что мобилизационный план, действующий с момента объявления военного положения в Украине, еще не завершен.

Омбудсман Дмитрий Лубинец объяснял, что уполномоченные лица имеют право выдавать повестки на улице и в общественных местах.