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У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 13:22
У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають об'єднатися навколо Путіна
Дмитро Пєсков, Фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго, тому росіянам треба "об'єднатися навколо Володимира Путіна".

Джерело: російський Інтерфакс 

Деталі: Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли завершиться війна Росії проти України, однак заявив, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго:

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Пряма мова: "А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, оця гібридна війна, яка розв'язана по відношенню до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента".

Більше деталей: Пєсков упевнений, що в РФ спостерігається "безпрецедентна консолідація навколо президента, верховного головнокомандувача, навколо тієї політики, яку він проводить".

Крім того, він заявляє, що серед росіян "абсолютно домінує" впевненість, що всі цілі так званої "СВО" (війни - ред.) будуть досягнуті і мають бути досягнуті.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • Як повідомили ЗМІ 28 березня, у грудні 2022 року Пєсков заявив, що війна проти України триватиме дуже довго.

Теми: РосіяПутінвійнапрезидент
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