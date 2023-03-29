В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго, поэтому россиянам надо "об’єдиниться вокруг Владимира Путина".

Источник: российский Интерфакс

Детали: Песков уклонился от ответа на вопрос, когда завершится война России против Украины, однако заявил, что "гибридная война недружественных стран против РФ" продлится долго:

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Прямая речь: "А если вы имеете в виду войну в широком контексте - противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента".

Больше деталей: Песков уверен, что в РФ наблюдается "беспрецедентная консолидация вокруг президента, верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит".

Кроме того, он заявляет, что среди россиян "абсолютно доминирует" уверенность, что все цели так называемой "СВО" (войны - ред.) будут достигнуты и должны быть достигнуты.

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