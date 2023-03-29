Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заяву пов'язаної з Медведчуком організації рекламують з використанням бренду УП – Чесно

"Українська правда"Середа, 29 березня 2023, 13:33
Заяву пов'язаної з Медведчуком організації рекламують з використанням бренду УП – Чесно
Фото з сайту Чесно

Заява пов'язаної із кумом російського президента Віктором Медведчуком, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, Національної асоціації адвокатів України рекламується у соцмережах, використовуючи бренди "Української правди" та Руху Чесно.

Джерело: Чесно

Деталі: Наприкінці березня Рада адвокатів України НААУ відреагувала на матеріал Руху Чесно "Кремлівський спрут. Як Медведчук вибудував свою мережу в адвокатурі", оприлюднений на "Українській правді".

Реклама:

Рада адвокатів заявила про те, що нібито "інформація, викладена у публікації, не відповідає дійсності".

Чесно зазначає, що рекламну кампанію у мережі Facebook запустили від імені сторінки Advokat Post. Інформаційна агенція з однойменною назвою була зареєстрована кілька років тому, її уповноваженою особою значиться адвокат Володимир Кушнір з Хмельниччини.

Повідомляється, що це далеко не перший рекламний допис цієї сторінки, який стосується діяльності НААУ. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова лідерки Руху Чесно Віти Думанської: "Ця заява не спростовує жодного факту, який навів Рух Чесно. А мова йшла про те, що давня соратниця держзрадника Медведчука Лідія Ізовітова вже кілька строків очолює Асоціацію, і у 2022 році мала б піти з посади. Керівництво Асоціації ганебно себе проявило під час Революції Гідності. А за кілька тижнів до повномасштабної війни з’явився законопроєкт, який дає Ізовітовій переобратися втретє. Авторами стали цивільна дружина сумнозвісного ексголови ОАСК Антоніна Славицька, представники "Слуги народу" Микола Тищенко, Андрій Клочко та держзрадник Ілля Кива".

Теми: Медведчукреклама
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: