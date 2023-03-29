Заяву пов'язаної з Медведчуком організації рекламують з використанням бренду УП – Чесно

Заява пов'язаної із кумом російського президента Віктором Медведчуком, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, Національної асоціації адвокатів України рекламується у соцмережах, використовуючи бренди "Української правди" та Руху Чесно.

Джерело: Чесно

Деталі: Наприкінці березня Рада адвокатів України НААУ відреагувала на матеріал Руху Чесно "Кремлівський спрут. Як Медведчук вибудував свою мережу в адвокатурі", оприлюднений на "Українській правді".

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Рада адвокатів заявила про те, що нібито "інформація, викладена у публікації, не відповідає дійсності".

Чесно зазначає, що рекламну кампанію у мережі Facebook запустили від імені сторінки Advokat Post. Інформаційна агенція з однойменною назвою була зареєстрована кілька років тому, її уповноваженою особою значиться адвокат Володимир Кушнір з Хмельниччини.

Повідомляється, що це далеко не перший рекламний допис цієї сторінки, який стосується діяльності НААУ.

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Пряма мова лідерки Руху Чесно Віти Думанської: "Ця заява не спростовує жодного факту, який навів Рух Чесно. А мова йшла про те, що давня соратниця держзрадника Медведчука Лідія Ізовітова вже кілька строків очолює Асоціацію, і у 2022 році мала б піти з посади. Керівництво Асоціації ганебно себе проявило під час Революції Гідності. А за кілька тижнів до повномасштабної війни з’явився законопроєкт, який дає Ізовітовій переобратися втретє. Авторами стали цивільна дружина сумнозвісного ексголови ОАСК Антоніна Славицька, представники "Слуги народу" Микола Тищенко, Андрій Клочко та держзрадник Ілля Кива".