Заявление связанной с Медведчуком организации рекламируют с использованием бренда УП – Честно

Заявление связанной с кумом российского президента Виктором Медведчуком, которого в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными, Национальной ассоциации адвокатов Украины рекламируется в соцсетях, используя бренды "Украинской правды" и Движения Честно.

Источник: Честно

Детали: В конце марта Совет адвокатов Украины НААУ отреагировал на материал Движения Честно "Кремлевский спрут. Как Медведчук выстроил свою сеть в адвокатуре", обнародованный на "Украинской правде".

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Совет адвокатов заявил о том, что якобы "информация, изложенная в публикации, не соответствует действительности".

Честно отмечает, что рекламную кампанию в сети Facebook запустили от имени страницы Advokat Post. Информационное агентство с одноименным названием было зарегистрировано несколько лет назад, его уполномоченным лицом значится адвокат Владимир Кушнир из Хмельницкой области.

Сообщается, что это далеко не первое рекламное сообщение этой страницы, которое касается деятельности НААУ.

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Прямая речь лидера Движения Честно Виты Думанской: "Это заявление не опровергает ни одного факта, который привело Движение Честно. А речь шла о том, что давняя соратница госпредателя Медведчука Лидия Изовитова уже несколько сроков возглавляет Ассоциацию, и в 2022 году должна была бы уйти с должности. Руководство Ассоциации позорно себя проявило во время Революции Достоинства. А за несколько недель до полномасштабной войны появился законопроект, который позволяет Изовитовой переизбраться в третий раз. Авторами стали гражданская жена печально известного экс-главы ОАСК Антонина Славицкая, представители "Слуги народа" Николай Тищенко, Андрей Клочко и госпредатель Илья Кива".