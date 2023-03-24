Кремлівський спрут: як Медведчук вибудував свою мережу "адвокатури" 

Адвокатура – один із ключових елементів системи правосуддя для демократичної держави. Судову реформу, як і якісний розвиток адвокатури, гальмували ставленики Росії в українській політиці.

Під час Революції гідності керівництво Національної асоціації адвокатури України виправдовувало диктаторські закони, які й запустили ескалацію конфлікту. І це не випадковість. Понад 20 років українською адвокатурою керує подруга кума Путіна Віктора Медведчука Лідія Ізовітова.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в Раді зареєстрували проєкт, яким хотіли дозволити керівникам адвокатського "самоврядування" постійно переобиратися на ці посади. Цей проєкт також мав блокувати судову реформу. Зараз він перебуває на розгляді в комітеті.

Ініціаторами, зокрема, стали цивільна дружина сумнозвісного голови ОАСК Павла Вовка Антоніна Славицька (ексОПЗЖ), представники "Слуги народу" Микола Тищенко, Андрій Клочко та "науківець" і адвокат Ілля Кива.

Рух ЧЕСНО веде Реєстр держZрадників, де в окремій категорії зібрані судді та юристи, які зрадили Україну. Але й держава має реагувати на те, що відбувається в адвокатурі, щоб не ставити під загрозу судову реформу та довіру до адвокатів.

Як Медведчук вибудовував мережу

Кремлівський спрут десятиліттями системно пускав свої щупальці в Україні не лише у політичну верхівку та партії. Цього впливу не уникла й адвокатура. До неї завжди мав особливий інтерес Віктор Медведчук, який, як ми пам'ятаємо, за радянських часів був "адвокатом" поета Василя Стуса. Дисидент називав його своїм "другим прокурором".

Читайте також: Стус без шансу на захист: ведмежа послуга Медведчука

У переломний момент нашої державності в 1990-1991 роках Медведчук входив до складу правління спілки адвокатів СРСР. Ба більше, відтоді й аж до 2006 року він очолював Союз адвокатів України.

Після здобуття незалежності політик намагався зіграти на темі національної ідеї і задля ступеня доктора юридичних наук написав роботу "Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення" (sic!).

Читайте також: Як Медведчук шукав національну ідею, але знайшов балалайку і газову трубу

Держзрадник посилив свій контроль не лише над адвокатурою, а й у низці інших сфер, коли Леонід Кучма призначив його головою Адміністрації президента. Це кадрове рішення у 2002 році із захватом зустріли в Москві та пророкували Медведчуку посаду президента України.

Але згодом проросійські сили зробили ставку на Віктора Януковича, якому з першого разу не вдалося обійняти найвищу посаду в Україні. Народ вийшов на Майдан, і в Росії після Помаранчевої революції, ймовірно, усвідомили, що недооцінювали ситуацію. Мовляв, варто брати під свій вплив не лише політичну систему, а й суди та адвокатуру. Саме вони у разі застосування силового сценарію мали б стати тими інструментами, які допоможуть придушити протести.

Реклама:

Після того, як Янукович став президентом у 2010 році, був ухвалений закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". І як наслідок усі адвокати України автоматично входять до Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ). Зазначимо, що наразі в суді адвокат може брати участь в усіх судових справах. А от коли йдеться про простих юристів, то є суттєві обмеження щодо представництва інтересів громадян у судах.

"На мою думку, це жахливо. У нас не така сильна адвокатура й не така хороша в ній ситуація, щоб запроваджувати адвокатську монополію… щодо цивільних та господарських справ. Насправді адвокати там, скажімо так, не найкращі юристи. Я не вважаю це правильним рішенням", – наголошувала адвокатеса сімей Небесної сотні Євгенія Закревська, яка зараз воює на фронті.

Згодом, у листопаді 2012 року, в готелі "Русь" відбувся установчий з'їзд адвокатів України.

"У прямому сенсі слова відбулося рейдерське захоплення адвокатури України людьми, наближеними до Андрія Портнова (фігурант Реєстру держZрадників, який за Януковича був заступником глави АП Сергія Льовочкіна та керівником Головного управління з питань судоустрою – ЧЕСНО). Головою Національної Асоціації адвокатів України була обрана Лідія Ізовітова, а головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Валентин Загарія", – пригадує адвокат Олег Поліщук.

Ізовітову юристи називають соратницею Медведчука.

Асоціація vs цінності Майдану

Під час Революції гідності, коли відбувалися масові затримання та тортури активістів, керівництво НААУ ігнорувало незаконні дії влади, хоча бачило порушення прав людини. Це поглибило розкол в адвокатурі.

Адвокат Поліщук зазначав, що Ізовітова вибачалася перед суддями нібито за неправильну поведінку захисників автомайданівців у суді. А коли одного із захисників побили, то очільники адвокатури не відреагували на цей ганебний факт. За словами Поліщука, стосовно "диктаторських" законів Загарій зазначив, що вони нормальні та проєвропейські.

Після цього група адвокатів підписала Акт недовіри до керівництва адвокатури.

Варто пригадати й реакцію Асоціації на скандальне кадрове призначення Володимира Зеленського, коли в Офісі президента з'явився Олег Татаров.

"НААУ бажає Олегу Татарову успіхів на новій посаді, виважених і мудрих рішень та подальших злетів у професійній діяльності", – написали "власники" адвокатури на своїй сторінці, і це помітили журналісти BBC.

Татаров – один із ключових посадовців міліції часів Євромайдану, який для багатьох став обличчям переслідування активістів. Адвокатесу Євгенію Закревську таке призначення дуже обурило. І не її одну.

Проти виступив і адвокат Роман Маселко, який відігравав ключову роль у роботі Громадської ради доброчесності під час реформування Верховного суду.

Як "адвокатура" покриває діяльність на окупованих територіях

У червні 2016 року на тимчасово окупованій території України в "ДНР" створили власний реєстр адвокатів. Після аналізу інформації виявилось, що щонайменше 317 адвокатів України увійшли до так званого Єдиного реєстру адвокатів "ДНР" та незаконно діяли на тимчасово окупованій території України.

Адвокатка Олена Радомська стала "міністром юстиції ДНР". Проти неї навіть були введені санкції США.

Реклама:

Колишній адвокат, а нині військовий ЗСУ Ілля Костін, який вивчав цю тему, зазначає:

"Я встиг скопіювати реєстр цих адвокатів, доки він був відкритим та не надходили скарги. Я порівняв "реєстр адвокатів ДНР та ЛНР" та єдиний реєстр адвокатів України і виявив збіг прізвищ низки адвокатів. Аналогічна ситуація наразі існує і в тимчасово окупованому Криму, де також є відкритий реєстр адвокатів, і частина з них досі в українському реєстрі".

Скрін з бази НААУ, презентований у 2019 році в "Інтерфакс-Україна"

Зі свого боку адвокат Костін подав низку скарг до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донеччини. Він мав на меті притягнути до відповідальності колег, які всупереч українському законодавству стали "адвокатами ДНР".

Однак комісія скарги не розглядала або відмовляла у порушенні дисциплінарної справи. Костін наголошує, що це пояснили тим, що у зверненні немає посилань та це не обґрунтовує докази для дисциплінарного проступку.

Зауважимо, що дані у "реєстр адвокатів "ДНР" надаються самими адвокатами добровільно. Вони зобов'язані бути громадянами терористичних утворень або ж РФ. А це є порушенням присяги адвоката України, де головна вимога – виконання законів України.

Фото відповіді НААУ на звернення адвоката Костіна

"У 2023 році керівництво української адвокатури не зробило жодних кроків для очищення своїх лав, не анулювало свідоцтва на адвокатську діяльність в осіб, які працюють на тимчасово окупованій території. Вони їх системно захищають. Керівництво адвокатури начебто чекає на скарги від інших адвокатів, але чомусь, коли стояло питання про владу в адвокатурі, вони самостійно подавали скарги на опозиційних адвокатів щодо позбавлення свідоцтв", – наголошує Костін у коментарі Руху ЧЕСНО.

Окрім того, Костін стверджує, що керівниця НААУ Лідія Ізовітова та екскерівник Ради адвокатів Донецької області Анатолій Батченко переконані, що "в ЛДНР теж повинні бути адвокати для наших полонених".

Водночас, за словами полонених Ольги Політової та Валентини Бучок, які пройшли катівню "Ізоляція" в Донецьку, "якість" захисту адвокатів у терористичних угрупованнях "ЛНР" і "ДНР" дуже умовна.

"Адвоката Сергія Суханова запропонував слідчий Кількєєв. Адвокатові зразу заплатили 500 доларів, а потім оплачувався кожен прихід у СІЗО. Приходив раз на тиждень протягом місяця. Далі його було не знайти. Тобто за місяць він фактично перестав виконувати свої обов'язки", – розповідала Політова, яка була засуджена "військовим трибуналом ДНР" за допомогу українській армії.

Реклама:

Натомість, за словами Валентини Бучок, вона з самого початку казала, що їй адвокат не потрібен, оскільки "це все цирк і в їхні "суди" вона не вірить".

Крім того, її адвокатка Олена Шишкіна була відвертою прихильницею "ДНР", називала свою підзахисну "отъявленной бандеровкой", а під час процесу заявила, що таких, як вона, "треба стріляти". До того ж вона була "депутаткою" "народної ради ДНР".

Це все дуже нагадує якість судового захисту Стуса, коли його адвокатом був Медведчук. По суті, соратники Медведчука через десятиліття змогли вибудувати на нашій землі таку ж систему, як і в радянські часи.

Колишні полонені розповідають, що один зі слідчих "МГБ ДНР" Іскандер Кількєєв, який є в українському реєстрі адвокатів, катував Ольгу Політову.

Такі самі проблеми є з адвокатами-зрадниками у Криму. Тамтешнє керівництво Ради адвокатів підтримало російську окупацію. На звернення адвоката з Криму Марлена Халілова асоціація за підписом Ізовітової теж надала відписку.

Водночас у тимчасово окупованому Криму частина адвокатів набули громадянство країни-окупанта, склали присягу адвоката РФ та очолили органи російської адвокатури.

Як побороти імперію Медведчука в адвокатурі

За чинним законодавством Ізовітова не може претендувати на посаду втретє. Строк її повноважень сплив 2022 року.

"Вони самі вирішили собі, що доки їх не переобрали, то в них є повноваження. Абсурд. Думають, що вони діють як Верховна Рада. Якщо народних депутатів не переобирають, то їхні повноваження чинні, доки не відбудуться вибори.

Але одне діло парламент, а інша справа – Асоціація. Це осередок совка, де "еліта" сама себе обирає, сама з'їзди проводить. І це тусовка декількох сотень людей, при тому що адвокатів в Україні 60 тисяч. І це ядро вибити неможливо. Адвокати просто опустили руки", – розповідає Руху ЧЕСНО на правах анонімності один із народних депутатів, який є правником.

Керівниця НААУ Лідія Ізовітова та Андрій Портнов. Фото " Закон і бізнес

Цікаво, що в лютому 2022 року, за кілька тижнів до вторгнення, нардепи подають скандальний законпроєкт № 7025.

Тоді очільник Фундації DEJURE Михайло Жернаков гостро розкритикував проєкт, який не просто цементує монополію в адвокатурі, а й блокує судову реформу:

"Делегатів до Вищої ради правосуддя обирає, серед іншого, з'їзд адвокатів, величезний вплив на який чинить асоціація. Нам вже добре відомі колишні делегати з'їзду: противник судової реформи Олексій Маловацький та Павло Гречківський, призначені вдруге підряд всупереч Конституції.

Коли вони втекли від перевірки Етичною радою, Ізовітова створила для них спецкомітет із незалежності правосуддя в асоціації. Її безкінечне головування в асоціації означатиме консервацію плачевного стану – корупції, поборів…".

Жернаков уточнив Руху ЧЕСНО, що під "поборами" мав на увазі внески, які мають сплачувати адвокати. Щороку кожен адвокат (за деякими винятками) має сплачувати внески на підтримку адвокатського самоврядування. Кожного року це прожитковий мінімум для працездатних осіб.

На 2023 рік це 2684 гривні. Тих, хто не платить внески, можуть позбавити адвокатського свідоцтва та можливості робити запити, що суттєво обмежує можливість здійснення адвокатської діяльності.

Реклама:

Адвокат не може обирати, вступати до асоціації чи ні. Щойно ти стаєш адвокатом, ти – автоматично – член асоціації.

"Більшість адвокатів справді підгодовує систему внесками. Мова може йти про 100 мільйонів гривень на рік. Шалена сума. В адвокатурі з часів Януковича практично не змінювалося нічого. Ізовітова – це Медведчук у спідниці. Система, вибудована Медведчуком і Портновим, дуже небезпечна.

Як і з реформою судів, має відбутися реформа адвокатури та інших складових верховенства права. Треба провести люстрацію й усунути з посад, прибрати від ресурсів тих, хто сидить тут з часів Януковича або й раніше і хто вибудував фактично цю корупційну вертикаль", – наголошує Жернаков.

Очільник Фундації DEJURE вказує, що адвокати мають самі створювати собі асоціації, має бути здорова конкуренція і рівні можливості.

По суті через те, що парламент не напрацював якісну законодавчу базу, а Медведчук мав такий вплив на адвокатуру, кілька десятиліть в Україні системно виникають проблеми з судовою реформою. А адвокатура не може якісно і незалежно розвиватися.

Автори:

Олександр Саліженко, парламентський аналітик Руху ЧЕСНО

Ірина Федорів, головна редакторка сайту Руху ЧЕСНО

Колаж: Іван Лампека, ЧЕСНО