Загибель військових у центрі "Десна": ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд

Четверо військових у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули 18 березня внаслідок детонації артилерійського снаряду.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналісти поцікавилися у Сапьян результатами розслідування. Вона зазначила, що розслідування ще триває.

Пряма мова: "Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд.

Зараз тривають експертизи і триває досудове розслідування. Наголошу, що подібні кримінальні провадження (щодо наших військових) люблять тишу".

Передісторія:

19 березня стало відомо про надзвичайну подію, що сталася на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, внаслідок якої загинуло четверо військових.

ДБР попередньо встановило, що під час штатних стрільб здетонував снаряд. Було відкрито кримінальне провадження.