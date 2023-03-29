Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Загибель військових у центрі "Десна": ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 13:59
Загибель військових у центрі Десна: ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд
Тетяна Сапьян. фото "Укрінформу"

Четверо військових у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули 18 березня внаслідок детонації артилерійського снаряду.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналісти поцікавилися у Сапьян результатами розслідування. Вона зазначила, що розслідування ще триває.

Пряма мова: "Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд.

Зараз тривають експертизи і триває досудове розслідування. Наголошу, що подібні кримінальні провадження (щодо наших військових) люблять тишу".

Передісторія:

  • 19 березня стало відомо про надзвичайну подію, що сталася на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, внаслідок якої загинуло четверо військових.
  • ДБР попередньо встановило, що під час штатних стрільб здетонував снаряд. Було відкрито кримінальне  провадження.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силинадзвичайна подіяЧернігівська областьДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Збройні сили
Роман Сініцин: Час грає на росіян. Саме тому зараз говоримо про контрнаступ
Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк
У ЗСУ прокоментували заяву про незначні успіхи РФ у Бахмуті: Ситуація динамічна
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...