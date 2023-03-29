Загибель військових у центрі "Десна": ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд

Четверо військових у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули 18 березня внаслідок детонації артилерійського снаряду.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналісти поцікавилися у Сапьян результатами розслідування. Вона зазначила, що розслідування ще триває.

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Пряма мова: "Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд.

Зараз тривають експертизи і триває досудове розслідування. Наголошу, що подібні кримінальні провадження (щодо наших військових) люблять тишу".

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