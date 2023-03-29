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Загибель військових у центрі "Десна": ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 13:59
Загибель військових у центрі Десна: ДБР каже, що здетонував артилерійський снаряд
Тетяна Сапьян. фото "Укрінформу"

Четверо військових у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули 18 березня внаслідок детонації артилерійського снаряду.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналісти поцікавилися у Сапьян результатами розслідування. Вона зазначила, що розслідування ще триває.

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Пряма мова: "Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд.

Зараз тривають експертизи і триває досудове розслідування. Наголошу, що подібні кримінальні провадження (щодо наших військових) люблять тишу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 березня стало відомо про надзвичайну подію, що сталася на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, внаслідок якої загинуло четверо військових.
  • ДБР попередньо встановило, що під час штатних стрільб здетонував снаряд. Було відкрито кримінальне  провадження.

Теми: Збройні силинадзвичайна подіяЧернігівська областьДБР
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