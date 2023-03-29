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Гибель военных в центре "Десна": ГБР говорит, что сдетонировал артиллерийский снаряд

Валентина РоманенкоСреда, 29 марта 2023, 13:59
Гибель военных в центре Десна: ГБР говорит, что сдетонировал артиллерийский снаряд
Татьяна Сапьян. фото "Укринформа"

Четверо военных в 169-м учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли 18 марта в результате детонации артиллерийского снаряда.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Детали: Журналисты поинтересовались у Сапьян результатами расследования. Она отметила, что расследование еще продолжается.

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Прямая речь: "Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та информация, которая разрешена к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд.

Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование. Подчеркну, что подобные уголовные производства (в отношении наших военных) любят тишину".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 марта стало известно о чрезвычайном происшествии, произошедшем на Черниговщине в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, в результате которого погибли четверо военных.
  • ГБР предварительно установило, что во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Было открыто уголовное производство.

Темы: Вооруженные силычрезвычайное происшествиеЧерниговская областьГБР
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