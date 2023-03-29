Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці

Президент Росії Володимир Путін визнав, що введені щодо РФ санкції через війну можуть негативно позначитися на стані справ в економіці країни.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна з наради з членами уряду

Пряма мова: "Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі дійсно можуть негативно на ній позначитися. У зв'язку з цим нам необхідно забезпечити стійке збільшення внутрішнього попиту".

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