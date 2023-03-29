Путин признал, что санкции вредят российской экономике

Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства

Прямая речь: "Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса".

Предыстория:

Ранее The Wall Street Journal в своей статье рассказала, что из-за войны и введенных против России санкций экономика России начинает терпеть крах.

До этого Путин заявлял, что вызванные нападением РФ на Украину санкции якобы не сильно повлияли на Россию.