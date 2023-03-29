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Путин признал, что санкции вредят российской экономике

"Украинская правда"Среда, 29 марта 2023, 15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства

Прямая речь: "Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса".

Предыстория:

  • Ранее The Wall Street Journal в своей статье рассказала, что из-за войны и введенных против России санкций экономика России начинает терпеть крах.
  • До этого Путин заявлял, что вызванные нападением РФ на Украину санкции якобы не сильно повлияли на Россию.

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Темы: ПутинэкономикаРосcия
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