Путин признал, что санкции вредят российской экономике

Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства

Прямая речь: "Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса".

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