Путин признал, что санкции вредят российской экономике
Среда, 29 марта 2023, 15:53
Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства
Прямая речь: "Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса".
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Предыстория:
- Ранее The Wall Street Journal в своей статье рассказала, что из-за войны и введенных против России санкций экономика России начинает терпеть крах.
- До этого Путин заявлял, что вызванные нападением РФ на Украину санкции якобы не сильно повлияли на Россию.