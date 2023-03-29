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Топприкордонник, чия речниця вихвалялася гламуром, вмовив суд засекретити справу про його статки

Соня ЛукашоваСереда, 29 березня 2023, 18:42
Топприкордонник, чия речниця вихвалялася гламуром, вмовив суд засекретити справу про його статки
Фото: facebook Південного регіонального управління ДПС України

Антикорупційний суд вирішив закрити від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула.

Джерело: рішення Вищого антикорупційного суду

Деталі: Під час підготовчого засідання захист Мула попросив проводити розгляд справи у закритому засіданні. Це пояснили тим, що посадовець є військовим, і "обізнаність про його місце перебування" нібито "може загрожувати його життю".

Сам Мул підтримав позицію адвокатів.

Прокурор просив судити чоловіка у відкритому форматі.

Колегія ВАКСу вирішила закрити процес. Засідання будуть відбуватись лише за участі сторін і свідків.

Мула обвинувачують у внесенні в декларацію за 2020 рік недостовірних відомостей. За версією слідства, посадовець не вказав, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва

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Покарання за цей злочин передбачає від 51 тисячі гривень штрафу або громадських робіт до максимум 2 років обмеження волі і заборони обіймати певні посади. Строк давності у цьому злочині – 2 роки, ймовірно, він спливає у березні 2023.

Що було раніше: У січні 2023 речниця Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Її звільнили.

На фоні цього скандалу в мережі з’являлась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також нібито виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт. 

У ДПСУ називали ці публікації неправдивими і "литтям бруду". Мул подавав позов до ЗМІ, вимагаючи спростувати інформацію та принести йому вибачення, однак програв суд.

Теми: Прикордонна службадеклараціїАнтикорупційний судскандал
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