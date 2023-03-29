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Топ-пограничник, чья спикер хвасталась гламуром, уговорил суд засекретить дело о его декларации

Соня ЛукашоваСреда, 29 марта 2023, 18:42
Топ-пограничник, чья спикер хвасталась гламуром, уговорил суд засекретить дело о его декларации
Фото: facebook Южного регионального управления ГПС Украины

Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.

Источник: решение Высшего антикоррупционного суда

Детали: Во время подготовительного заседания защита Мула попросила проводить рассмотрение дела в закрытом заседании. Это объяснили тем, что чиновник является военным, и "осведомленность о его местонахождении" якобы "может угрожать его жизни".

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Сам Мул поддержал позицию адвокатов.

Прокурор просил судить мужчину в открытом формате.

Коллегия ВАКСа решила закрыть процесс. Заседания будут проходить только при участии сторон и свидетелей.

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Мул обвиняется во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева.

Наказание за это преступление предусматривает от 51 тысяч гривен штрафа или общественных работ до максимум 2 лет ограничения свободы и запрета занимать определенные должности. Срок давности в этом преступлении – 2 года, вероятно, он истекает в марте 2023 года.

Что было раньше: В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Ее уволили.

На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранного паспорта.

В ГПСУ называли эти публикации неправдивыми и "литьем грязи". Мул подавал иск к СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.

Темы: Пограничная службадекларацииАнтикоррупционный судскандал
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