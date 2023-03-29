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США не виявили серйозних порушень, пов’язаних із допомогою Україні – інспектор USAID

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 20:29

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на спеціальному засіданні в Сенаті США в середу заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла.

За словами посадовиці, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.

Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності її офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язаних із Україною, "що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".

"На сьогоднішній день ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – підкреслила вона.

Виконувачка обов’язки генінспектора USAID пізніше розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.

Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.

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"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – підкреслила Анджарелла.

Як відомо, США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. А в січні в Києві перебували аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

Теми: США
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