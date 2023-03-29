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США не обнаружили серьезных нарушений, связанных с помощью Украине - инспектор USAID

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 20:29

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, ее инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений в связи с этим.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на специальном заседании в Сенате США в среду заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла.

По словам чиновницы, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты создали многоуровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу относительно того, как можно сообщить о подозрениях нарушений.

Анджарелла отметила, что с начала соответствующей деятельности ее офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие одиннадцать месяцев".

"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", - подчеркнула она.

Исполняющая обязанности генинспектора USAID позже рассказала, что ее офис сейчас осуществляет два открытых расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью и еще пять - находятся на стадии предварительного расследования.

Она рассказала о случае, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках тендерных процедур, о котором сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", но в этом случае до нарушения дело не дошло - он был предупрежден.

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"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита, ... поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", - подчеркнула Анджарелла.

Как известно, США уже создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России. В январе в Киеве находились аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Темы: США
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