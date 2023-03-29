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Зеленський: Сьогодні є за що подякувати бійцям на бахмутському напрямку

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 23:30
Зеленський: Сьогодні є за що подякувати бійцям на бахмутському напрямку
Володимир Зеленський під час нагородження бійців, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував бійцям, які "стійко і результативно" бʼються на бахмутському напрямку.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 березня

Пряма мова: "Бахмут. Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які бʼються на бахмутському напрямку. Бʼються стійко, результативно.

Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Молодці, хлопці!".

Нагадаємо: Бахмут та Авдіївка переживають найзапекліші бої зараз. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що Сили оборони України продовжують утримувати Бахмут попри втрати, бо через це росіяни швидко вичерпують свої наступальні можливості, а у випадку відступу з міста українські бійці матимуть гірші умови для оборони.

Теми: ЗеленськийБахмутДонецька областьвійна
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