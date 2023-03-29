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Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить бойцов на бахмутском направлении

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 23:30
Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить бойцов на бахмутском направлении
Владимир Зеленский во время награждения бойцов, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов, которые "стойко и результативно" сражаются на бахмутском направлении.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 марта

Прямая речь: "Бахмут. Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на бахмутском направлении. Сражаются стойко, результативно.

Я благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы потери врага там росли! А особая благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кости Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и славной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Молодцы, ребята!".

Напомним: Бахмут и Авдеевка переживают самые ожесточенные бои сейчас. Министр обороны Алексей Резников объяснил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать Бахмут несмотря на потери, потому что из-за этого россияне быстро исчерпывают свои наступательные возможности, а в случае отступления из города условия для обороны у украинских бойцов будут хуже.

Темы: ЗеленскийБахмутДонецкая областьвойна
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