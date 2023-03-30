Маляр: Бувають дні, коли на Донбасі співвідношення вбитими 1 до 10 на нашу користь

В окремі дні у боях на Донбасі Росія втрачає у 10 разів більше військовослужбовців, ніж Україна.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий".

Деталі: За словами Маляр, у 2014-15 рр. ворог також ніс більші втрати, ніж ЗСУ, але відтоді коефіцієнт втрат зріс майже у 2 рази на користь України.

Нагадаємо: Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в 7 разів більше солдатів, ніж українська сторона.