Маляр: Бывают дни, когда на Донбассе соотношение убитыми 1 к 10 в нашу пользу

В отдельные дни в боях на Донбассе Россия теряет в 10 раз больше военнослужащих, чем Украина.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "У нас бывают такие дни на востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже".

Детали: По словам Маляр, в 2014-15 гг. враг также нес большие потери, чем ВСУ, но с тех пор коэффициент потерь вырос почти в 2 раза в пользу Украины.

Напомним: Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в 7 раз больше солдат, чем украинская сторона.