Маляр: Бывают дни, когда на Донбассе соотношение убитыми 1 к 10 в нашу пользу
Четверг, 30 марта 2023, 03:36
В отдельные дни в боях на Донбассе Россия теряет в 10 раз больше военнослужащих, чем Украина.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь: "У нас бывают такие дни на востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.
Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже".
Детали: По словам Маляр, в 2014-15 гг. враг также нес большие потери, чем ВСУ, но с тех пор коэффициент потерь вырос почти в 2 раза в пользу Украины.
Напомним: Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в 7 раз больше солдат, чем украинская сторона.