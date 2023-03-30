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Маляр: Бывают дни, когда на Донбассе соотношение убитыми 1 к 10 в нашу пользу

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 03:36
Маляр: Бывают дни, когда на Донбассе соотношение убитыми 1 к 10 в нашу пользу
Военные ВСУ ведут огонь. ФОТО GETTY IMAGES

В отдельные дни в боях на Донбассе Россия теряет в 10 раз больше военнослужащих, чем Украина.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "У нас бывают такие дни на востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

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Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже".

Детали: По словам Маляр, в 2014-15 гг. враг также нес большие потери, чем ВСУ, но с тех пор коэффициент потерь вырос почти в 2 раза в пользу Украины.

Напомним: Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в 7 раз больше солдат, чем украинская сторона.

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Темы: Вооруженные силыДонбассвойна
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