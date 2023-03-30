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Вторгнення Росії в Україну загрожує безпеці Європи – король Британії

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 14:25
Вторгнення Росії в Україну загрожує безпеці Європи – король Британії
Король Чарльз III у Бундестазі. фото Getty Images

Британський король Чарльз III наголосив, що безпека Європи та демократичні цінності опинилися під загрозою через вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на France-Presse

Пряма мова: "Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... ми можемо черпати мужність у нашій єдності".

Деталі: Британський король 30 березня виступив у німецькому парламенті.

Король Чарльз III не вперше говорить на тему війни, розвʼязаної Росією проти України. У лютому він відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України.

Тоді король Чарльз III поспілкувався з українськими військовими та поспостерігав, як вони освоюють британські танки Challenger 2, САУ AS90 та різні види артилерії, які Британія передає ЗСУ.

Навчання українських військових у Великій Британії стартувало у липні 2022 року. Загалом за пів року британські інструктори навчили майже десять тисяч українських військових. З січня 2023 року в Британії заплановано навчання для ще 19,2 тисячі українських солдатів і офіцерів.

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Теми: війнаВелика Британія
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