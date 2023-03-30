Вторжение России в Украину угрожает безопасности Европы – король Британии

Британский король Чарльз III подчеркнул, что безопасность Европы и демократические ценности оказались под угрозой из-за вторжения России в Украину.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на France-Presse

Прямая речь: "Беда войны вернулась в Европу, захватническая война против Украины принесла невероятные страдания многим невинным людям. Безопасность Европы, а также наши демократические ценности находятся под угрозой. Но мир не стоял в стороне... мы можем черпать мужество в нашем единстве".

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Детали: Британский король 30 марта выступил в немецком парламенте.

Король Чарльз III не впервые говорит на тему войны, развязанной Россией против Украины. В феврале он посетил военный лагерь в графстве Уилтшир на юге Англии, где встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Тогда король Чарльз III пообщался с украинскими военными и понаблюдал, как они осваивают британские танки Challenger 2, САУ AS90 и различные виды артиллерии, которые Британия передает ВСУ.

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Обучение украинских военных в Великобритании стартовало в июле 2022 года. Всего за полгода британские инструкторы обучили почти десять тысяч украинских военных. С января 2023 года в Британии запланировано обучение для еще 19,2 тысячи украинских солдат и офицеров.