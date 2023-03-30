Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вторжение России в Украину угрожает безопасности Европы – король Британии

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 14:25
Вторжение России в Украину угрожает безопасности Европы – король Британии
Король Чарльз III в Бундестаге. фото Getty Images

Британский король Чарльз III подчеркнул, что безопасность Европы и демократические ценности оказались под угрозой из-за вторжения России в Украину.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на France-Presse

Прямая речь: "Беда войны вернулась в Европу, захватническая война против Украины принесла невероятные страдания многим невинным людям. Безопасность Европы, а также наши демократические ценности находятся под угрозой. Но мир не стоял в стороне... мы можем черпать мужество в нашем единстве".

Реклама:

Детали: Британский король 30 марта выступил в немецком парламенте.

Король Чарльз III не впервые говорит на тему войны, развязанной Россией против Украины. В феврале он посетил военный лагерь в графстве Уилтшир на юге Англии, где встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Тогда король Чарльз III пообщался с украинскими военными и понаблюдал, как они осваивают британские танки Challenger 2, САУ AS90 и различные виды артиллерии, которые Британия передает ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Обучение украинских военных в Великобритании стартовало в июле 2022 года. Всего за полгода британские инструкторы обучили почти десять тысяч украинских военных. С января 2023 года в Британии запланировано обучение для еще 19,2 тысячи украинских солдат и офицеров.

Темы: войнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб
Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"
В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: