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В Авдіївці не залишилось жодного вцілілого будинку – мер

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 березня 2023, 14:28
В Авдіївці не залишилось жодного вцілілого будинку – мер
Фото: Getty Images

Через обстріли російських окупантів інфраструктура міста Авдіївка на Донеччині повністю знищена, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв′ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Барабаша: "Інфраструктура розбита повністю - не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. Наразі жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько чотирьох тисяч приватних будинків".

Деталі: За його словами, взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава", а також коштом субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.

Що було раніше: 28 березня британська розвідка повідомляла, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

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Теми: АвдіївкавійнаДонецька областьРосія
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