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Розвідка Британії: Росія зазнає великих втрат у лобових атаках біля Авдіївки

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 09:28
Розвідка Британії: Росія зазнає великих втрат у лобових атаках біля Авдіївки
Скриншот з deepstatemap.live

Російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

Як зазначено в огляді, останніми днями Росія продовжує приділяти пріоритетну увагу операції з оточення Авдіївки. Однак російські сили досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

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Зокрема, російський 10-й танковий полк, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. 

Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

За численними даними з відкритих джерел, 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем з недисциплінованістю та низьким моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

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Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, в основному пов'язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар.

Раніше британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із обороною Бахмута.

Теми: АвдіївкавійнарозвідкаВелика Британія
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