Розвідка Британії: Росія зазнає великих втрат у лобових атаках біля Авдіївки

Російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

Як зазначено в огляді, останніми днями Росія продовжує приділяти пріоритетну увагу операції з оточення Авдіївки. Однак російські сили досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

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Зокрема, російський 10-й танковий полк, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

За численними даними з відкритих джерел, 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем з недисциплінованістю та низьким моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

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Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, в основному пов'язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар.

Раніше британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із обороною Бахмута.