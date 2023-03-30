У США пояснили підтримку "гібридного трибуналу" для РФ, проти якого виступає Україна

Речниця Державного департаменту США Андреа Калан стверджує, що так званий гібридний трибунал щодо російського злочину агресії є найбільш ефективним і легітимним засобом притягнення РФ до відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда", таке пояснення Калан озвучила в інтерв’ю українській службі "Радіо Свобода".

За словами представниці зовнішньополітичного відомства США, "гібридний трибунал" буде "якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України" й розташовуватиметься не в Україні, а в іншій європейській країні.

"Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо", – підкреслила Калан.

"Ми всі хочемо, щоб усіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні будуть понесуть відповідальність", – додала вона.

Коментуючи одне із заперечень України – те, що "гібридний трибунал" не зможе притягти до відповідальності особисто Владіміра Путіна, представниця Держдепу нагадала, що нещодавно ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

"Так що є різні форми. Але саме цей гібридний суд – звісно, треба напрацювати деталі цього суду, але це якраз може бути відповіддю на вимогу бути найбільш легітимним, найбільш прозорим, користатися міжнародною підтримкою, робити все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність", – зазначила Калан.

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Нагадаємо, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ. Таку позицію озвучував глава ОП Андрій Єрмак, який очолює робочу групу зі створення спецтрибуналу.

Більше про це читайте у статті: Три сценарії трибуналу для Путіна. Як довести до вироку міжнародний суд над керівництвом РФ.