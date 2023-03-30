В США объяснили поддержку "гибридного трибунала" для РФ, против которого выступает Украина

Пресс-секретарь Государственного департамента США Андреа Калан утверждает, что так называемый гибридный трибунал по российскому преступлению агрессии является наиболее эффективным и легитимным средством привлечения РФ к ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", такое объяснение Калан озвучила в интервью украинской службе "Радио Свобода".

По словам представительницы внешнеполитического ведомства США, "гибридный трибунал" будет "как раз международный, интернационализированный, но на основе юридической системы Украины" и будет располагаться не в Украине, а в другой европейской стране.

"Таким образом мы можем гарантировать, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность. Это то, к чему мы все стремимся", - подчеркнула Калан.

"Мы все хотим, чтобы всех, кто совершает и совершил преступления против Украины и против украинцев, видели в суде, и чтобы они понесли наказание. И вот то, что мы знаем, то это то, что зло будет наказано, и виновные должны понести ответственность. Вот именно поэтому США поддерживает именно ту форму гибридного суда. Потому что именно это как раз может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность", - добавила она.

Комментируя одно из возражений Украины - то, что "гибридный трибунал" не сможет привлечь к ответственности лично Владимира Путина, представитель Госдепа напомнила, что недавно ордер на его арест выдал Международный уголовный суд.

"Так что есть разные формы. Но именно этот гибридный суд - конечно, надо наработать детали этого суда, но это как раз может быть ответом на требование быть наиболее легитимным, наиболее прозрачным, пользоваться международной поддержкой, делать все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность", - отметила Калан.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Офис президента Зеленского публично заявлял о неприемлемости идеи создания так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ. Такую позицию озвучивал глава ОП Андрей Ермак, который возглавляет рабочую группу по созданию спецтрибунала.

Больше об этом читайте в статье: Три сценария трибунала для Путина. Как довести до приговора международный суд над руководством РФ.