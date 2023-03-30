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Задержанного в РФ журналиста WSJ отправили в СИЗО на два месяца

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 16:49
Задержанного в РФ журналиста WSJ отправили в СИЗО на два месяца
Эван Гершкович, wsj

Суд Москвы арестовал задержанного в Екатеринбурге журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая.

Источник: Объединенная пресс-служба московских судов в Telegram, Медиазона, ТАСС со ссылкой на источники, СNN

Детали: Лефортовский районный суд Москвы заключил Гершковича под стражу сроком на 1 месяц 29 суток по статье 276 УК РФ. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

"Медиазона" сообщает, что журналиста доставили в суд около двух часов дня по московоскому времени. Перед этим всех посетитетелей эвакуировали из здания суда. К Гершковичу приехал адвокат Даниил Берман с ордером на представление его интересов. Однако адвоката не пустили к подзащитному. Пристав сказал, что у журналиста "адвокат уже заявлен".

Затем приставы заблокировали крыло пятого этажа суда, где находятся несколько залов для заседаний. На просьбу адвоката пройти в зал пристав пригрозил вызвать Росгвардию.

Справочно: Гершкович – первый американский журналист, арестованный в России за шпионаж со времен холодной войны. В последний раз по аналогичному обвинению был задержан Ник Данилофф – в 1986 году. Он провел несколько недель в изоляции, пока администрация Рейгана не договорилась об освобождении. 

Данилофф заявлял, что его арет произошел после задержания советского гражданина в Нью-Йорке. И он, гражданини СРСР, по его словам, были освобьождены путем переговоров. 

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В Кремле не ответили на вопрос, был ли арест Гершковича "ответом" на арест на прошлой неделе в США Сергея Черкасова, которого обвиняют в шпионаже. 

Предыстория: 

  • О задержании журналиста Wall Street Journal стало известно сегодня утром. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
  • Издание отвергло обвинения РФ в шпионаже и потребовало отпустить журналиста.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что его взяли "на месте преступления". По словам официальной представительницы МИД Марии Захаровой, в Екатеринбурге Гершкович занимался работой, которая "не имеет отношения к журналистике".

Темы: РосcияСМИмедиасуд
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