Прикордонники в Бахмуті знищили дві групи "вагнерівців"
Четвер, 30 березня 2023, 17:14
Бійці Держприкордонслужби знищили дві групи найманців групи "Вагнер" у Бахмуті.
Джерело: повідомлення Держприкордонслужби
Дослівно: "Першу групу загарбників мінометники знищили за наданими аеророзвідкою координатами. Вогонь зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.
Другий загін ПВК "Вагнер" бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою у приміській забудові, поціливши у ворога з гранатометів та стрілецької зброї".
Деталі: Загалом "вагнерівці" втратили 14 осіб: 6 – вбитими, 8 – пораненими.
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