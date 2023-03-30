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Прикордонники в Бахмуті знищили дві групи "вагнерівців"

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 17:14
Прикордонники в Бахмуті знищили дві групи вагнерівців
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби знищили дві групи найманців групи "Вагнер" у Бахмуті.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби  

Дослівно: "Першу групу загарбників мінометники знищили за наданими аеророзвідкою координатами. Вогонь зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.

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Другий загін ПВК "Вагнер" бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою у приміській забудові, поціливши у ворога з гранатометів та стрілецької зброї".

Деталі: Загалом "вагнерівці" втратили 14 осіб: 6 – вбитими, 8 – пораненими.

Теми: Прикордонна службаБахмут
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