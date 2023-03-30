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Пограничники в Бахмуте уничтожили две группы "вагнеровцев"

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 17:14
Пограничники в Бахмуте уничтожили две группы вагнеровцев
Фото: ГПСУ

Бойцы Госпогранслужбы уничтожили две группы наемников группы "Вагнер" в Бахмуте.

Источник: сообщение Госпогранслужбы  

Дословно: "Первую группу захватчиков минометчики уничтожили по предоставленным аэроразведкой координатам. Огонь остановил оккупантов на подходе к линии соприкосновения.

Второй отряд ЧВК "Вагнер" бойцы Госпогранслужбы сдержали в ближнем бою в пригородной застройке, попав во врага из гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Всего "вагнеровцы" потеряли 14 человек: 6 - убитыми, 8 - ранеными.

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Темы: Пограничная службаБахмут
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