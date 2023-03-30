Повітряні сили: Росія атакувала Україну "Шахедами", Харків - під обстрілом С-300

Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, також окупанти обстрілюють Харків із території РФ.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Ймовірно до десятка "Шахедів" залетіли з півночі. Противник випустив кілька ракет із ЗРК С-300 по Харкову з Бєлгородської області".

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Оновлено: За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Харкові було зафіксовано щонайменше 6 "прильотів".

Що передувало: У Київській області включно зі столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголосили повітряну тривогу. Сигнал сирени пролунав і в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.