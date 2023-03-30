Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили: Росія атакувала Україну "Шахедами", Харків - під обстрілом С-300

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 22:21
Повітряні сили: Росія атакувала Україну Шахедами, Харків - під обстрілом С-300
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, також окупанти обстрілюють Харків із території РФ.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Ймовірно до десятка "Шахедів" залетіли з півночі. Противник випустив кілька ракет із ЗРК С-300 по Харкову з Бєлгородської області".

Оновлено: За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Харкові було зафіксовано щонайменше 6 "прильотів".

Що передувало: У Київській області включно зі столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголосили повітряну тривогу. Сигнал сирени пролунав і в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Шахедракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar
Більше 35 тисяч людей захотіли у "Гвардію наступу"
Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 "прильотів"
Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...