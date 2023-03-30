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Воздушные силы: Россия атаковала Украину "Шахедами", Харьков – под обстрелом С-300

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 22:21
Воздушные силы: Россия атаковала Украину Шахедами, Харьков – под обстрелом С-300
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, также оккупанты обстреливают Харьков с территории РФ.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области".

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Обновлено: По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Харькове было зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов".

Что предшествовало: В Киевской области включая столицу вечером 30 марта в 22:00 объявили воздушную тревогу. Сигнал сирены прозвучал и в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Темы: Шахедракетный удар
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