У Росії заявили, що не планують нову мобілізацію: кажуть, вистачає добровольців

Російське Міноборони запевняє, що не планує другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних раніше і добровольців.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "У планах Генерального штабу ЗС РФ немає другої хвилі мобілізації.

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Уже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань у рамках спецоперації (так росіяни називають війну проти України – ред.)".

Передісторія:

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Інститут вивчення війни (США) вважає, що весняний призов, який розпочнеться в Росії 1 квітня, може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи, які воюють в Україні.