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У Росії заявили, що не планують нову мобілізацію: кажуть, вистачає добровольців

Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 08:27
У Росії заявили, що не планують нову мобілізацію: кажуть, вистачає добровольців
Мобілізовані росіяни. Фото РИА Новости

Російське Міноборони запевняє, що не планує другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних раніше і добровольців.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "У планах Генерального штабу ЗС РФ немає другої хвилі мобілізації.

Уже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань у рамках спецоперації (так росіяни називають війну проти України – ред.)".

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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