В России заявили, что не планируют новую мобилизацию: говорят, хватает добровольцев
Пятница, 31 марта 2023, 08:27
Российское Минобороны уверяет, что не планирует вторую волну мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ
Дословно Минобороны РФ: "В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации.
Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации (так россияне называют войну против Украины – ред.)".
Предыстория:
- Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
- Институт изучения войны (США) считает, что весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, может помешать оккупантам пополнить боевые подразделения, которые воюют в Украине.
ВИДЕО ДНЯ