В России заявили, что не планируют новую мобилизацию: говорят, хватает добровольцев

Российское Минобороны уверяет, что не планирует вторую волну мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации.



Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации (так россияне называют войну против Украины – ред.)".

Предыстория:

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Институт изучения войны (США) считает, что весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, может помешать оккупантам пополнить боевые подразделения, которые воюют в Украине.