В России заявили, что не планируют новую мобилизацию: говорят, хватает добровольцев

Российское Минобороны уверяет, что не планирует вторую волну мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "В планах Генерального штаба ВС РФ нет второй волны мобилизации.



Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации (так россияне называют войну против Украины – ред.)".

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